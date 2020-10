Cidade: Uso do cinto de segurança é foco de campanha educativa na Fernão Dias

Da Redação

[email protected]



A Arteris Fernão Dias irá realizar nesta quarta-feira (07), mais uma edição da campanha Tô de Cinto, Tô seguro – uma ação para o incentivo ao uso cinto de segurança para todos os ocupantes do veículo. A abordagem aos usuários será na Praça de Pedágio de Mairiporã-SP, na pista sentido Belo Horizonte, das 9h às 13h. A ação será realizada em conjunto com a Polícia Rodoviária Federal.



A ação compreende na abordagem dos carros de passeio que passarão pelo pedágio, para que os profissionais falem com os motoristas e passageiros sobre a importância do uso do cinto de segurança e os equipamentos adequados para o transporte das crianças. Devido ao período de pandemia da Covid-19, a Arteris Fernão Dias também oferecerá kits de higiene, contendo máscara e álcool em gel 70%, para combater a transmissão do novo coronavírus.



Os colaboradores entregarão aos passageiros folhetos com dicas de segurança e “fiscalizarão” se todos estão com os cintos afivelados – em caso negativo, eles serão orientados a utilizar o equipamento de segurança, tão importante em casos de acidente. Vale ressaltar que a responsabilidade legal da utilização do cinto de segurança é do condutor, que deve conscientizar, orientar, observar e cobrar o uso do item por parte de todos os ocupantes do veículo.



A penalidade para o motorista quando um passageiro é flagrado sem o cinto de segurança é a mesma quando o próprio condutor está sem ele, resultando em uma infração grave sujeita à multa, retenção do veículo até colocação do cinto pelo infrator e perda de pontos na carteira, conforme estipula o CTB (Código de Trânsito Brasileiro).



“Nós investimos em educação e acreditamos que com ações como esta teremos ainda mais reduções de acidentes de trânsito. Mas para isso, é necessário que todos tenham atenção especial ao comportamento individual. É preciso que todos adotem uma postura responsável no trânsito”, comenta Márcia Fragoso Soares, diretora de operações da Arteris Fernão Dias.



Serviço:

Campanha – “Tô de cinto, tô seguro”

Data: 07/10/2020

Horário: 09h00 às 13h00

Local: BR – 381 – Praça de Pedágio de Mairiporã (SP) – pista sentido Belo Horizonte (MG).