Esportes: Em 4º lugar, guarulhense Paulo Campanelli alcança o pódio da 9ª etapa do Kart For Friends

O piloto guarulhense de Kart Paulo Campanelli conquistou o 4º lugar na 9ª etapa do Campeonato Kart For Freinds, que foi disputada no Kartódromo de Itu. Com este resultado, ele subiu ao pódio na categoria Principal 75. Já na categoria Principal 90 ele chegou em 8º lugar, após ter saído em 11º. Com esses resultados, Campaneli alcança sua melhor temporada desde quando começou no kartismo amador.



“Houve momentos interessantes no final de semana. O primeiro foi na disputa pelo 5º lugar com outros três karts, na Principal 75. No momento que me aproximei, observei uma oportunidade de ultrapassagem, ataquei e tomei a posição. O outro foi um pouco depois, já mais no final da prova quando um dos karts que estava à minha frente abandonou e eu subi mais uma posição”, destacou o piloto.



A próxima etapa do Kart For Friends acontece no dia 16 de outubro, no Kartódromo da Granja Viana. “Neste segundo turno do KFF consegui pegar bons karts que me colocaram em boas disputas, onde geralmente estou beliscando ou brigando por uma vaga no pódio. Quero manter esse impulso para continuar subindo na tabela do campeonato e assim fazer minha melhor temporada no KFF”, completou Paulo.