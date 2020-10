Cidade: No Parque Jurema, PMs salvam recém-nascido engasgado

Da Redação

Uma equipe do 44º BPM/M já havia salvado a vida de um menininho, de apenas um mês, que estava engasgado com leite. A ação aconteceu no bairro Jurema, na cidade de Guarulhos. Na ocasião, com a mesma técnica [manobra de Heimlich], os policiais – o 1º sargento Walter , o cabo Rivaldo e o soldado Lacerda – conseguiram salvar o bebê.



Na Capital, policiais do 2° Batalhão de Polícia Militar Metropolitano (BPM/M) trafegavam pela rua Professor Antônio de Castro Lopes, na zona leste da capital, quando foram solicitados por uma mulher informando que a filha, com apenas 14 dias de vida, estava desfalecida.



O soldado Hiroshi, que conduzia a viatura na hora do fato, explicou que eles estavam em patrulhamento quando viram um carro atrás com o farol alto, buzinando e pedindo ajuda. “Imediatamente desembarcamos e o meu parceiro [soldado De Melo] realizou a manobra de Heimlich.



O procedimento consiste em utilizar as mãos para fazer pressão sob o diafragma, provocando uma tosse até a desobstrução de vias aéreas. A recém-nascida havia se engasgado com o próprio vômito e o que a salvou foi a técnica ensinada ainda nos cursos de formação da instituição.



“Eu tenho dois filhos e me coloco no lugar desses pais. É um sentimento maravilhoso, um misto de alegria com alívio”, explicou o soldado Hiroshi. Em seguida, mãe e filha foram conduzidas ao Unidade de Pronto Atendimento Ermelino Matarazzo, onde a bebê recebeu atendimento especializado.