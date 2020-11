Cidade: Deatur prende trio que tentou despachar 67 kg de cocaína no Aeroporto de Guarulhos

Da Redação

A Polícia Civil prendeu dois homens, de 21, 23 e 30 anos, que foram flagrados com mais de 60 tabletes de cocaína, no terminal aeroportuário de Guarulhos. Dois deles, inclusive, eram funcionários terceirizados do aeroporto e atuavam em uma companhia aérea. Em prosseguimento a investigações decorrentes de informações obtidas e em operações conjuntas com a Polícia Federal do Aeroporto, agentes da 3ª Delegacia de Atendimento ao Turista (Deatur) suspeitaram de um motorista de aplicativo de transporte e o abordaram.

O homem havia acabado de chegar no aeroporto acompanhado de um passageiro, tendo ambos, se dirigido ao check in de uma companhia aérea e entregue duas malas a um funcionário da empresa, o qual estava se comunicando com a dupla antes de receber as bagagens. Os policiais viram o tal funcionário recebendo orientações e combinando acerca do despacho das malas que lhe seriam entregues logo em seguida. Desconfiados de toda a movimentação, a equipe abordou o rapaz e um dos suspeitos, que logo admitiu a prática criminosa.

Neste momento, um dos policiais conseguiu interceptar as bagagens que já haviam descido para o carrocel que leva para o pátio, onde seriam transportadas para alguma aeronave. Dentro delas, foram localizados 63 tijolos de cocaína, totalizando quase 67 quilos da droga. O entorpecente e os celulares dos dois suspeitos foram apreendidos e encaminhados ao Instituto de Criminalística para perícia. O trio foi preso em flagrante por tráfico de drogas e as investigações prosseguem para identificar e prender outros possíveis envolvidos no crime.