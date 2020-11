Preço médio do etanol sobe na semana em 13 Estados e no DF, diz ANP

Os preços médios do etanol hidratado subiram em 13 Estados e no Distrito Federal na semana encerrada no sábado, 14, ante o período anterior, de acordo com levantamento da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) compilado pelo AE-Taxas. A cotação do biocombustível caiu em outros 11 Estados, enquanto no Amapá e em Roraima o houve apuração.

Nos postos pesquisados pela ANP em todo o País, o preço médio do etanol subiu 0,66% na semana ante a anterior, de R$ 3,051 para R$ 3,071 o litro.

Em São Paulo, principal Estado produtor, consumidor e com mais postos avaliados, a cotação média do hidratado ficou em R$ 2,930, alta de 0,58% ante a semana anterior (R$ 2,913).

Na Bahia, o biocombustível registrou a maior alta porcentual na semana, de 6,36% de R$ 3,115 para R$ 3,313. A maior queda semanal, de 3,47%, foi verificada em Santa Catarina (de R$ 3,470 para R$ 3,780).

O preço mínimo registrado na semana passada para o etanol em um posto foi de R$ 2,559 o litro, em São Paulo, e o menor preço médio estadual, de R$ 2,930, também foi registrado em São Paulo.

O preço máximo individual, de R$ 4,799 o litro, foi verificado em um posto do Rio Grande do Sul. Os gaúchos também tiveram o maior preço médio, de R$ 4,052.

A ANP retomou a divulgação do levantamento de preços de combustíveis automotivos em sua página na internet no dia 23 de outubro. Ainda não há, portanto, dados suficientes para comparação mensal dos preços do etanol hidratado nos postos pesquisados no País.