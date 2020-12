Esportes: Depois de vencer o Sesi, Vôlei Guarulhos volta à quadra nesta segunda-feira para encarar o Uberlândia

Da Redação

O Vôlei Guarulhos derrotou o Sesi-SP por 3 a 1, pela décima primeira rodada da Superliga disputada no sábado, 19, no Ginásio Vila Leopoldina, zona oeste da cidade. As equipes fizeram um jogo equilibrado e disputado ponto a ponto, mas o time guarulhense venceu na melhor de três. As parciais ficaram: 25/23; 23/25; 25/23 e 27/25. O time comandado pelo técnico Guilherme Novaes volta à quadra nesta segunda-feira, dia 21, às 11 horas, quando recebe no Ginásio da Ponte Grande o Uberlândia. O último jogo do ano será dia 22/12, terça-feira, às 20h, contra o SADA Cruzeiro, em Contagem (MG).

O VVG soma agora 10 pontos e sobe para a oitava posição na classificação geral. Novaes reconheceu a importância da vitória sobre o SESI-SP nesta fase do campeonato. “Era um jogo de seis pontos e sabíamos que não podíamos perder. Mesmo levando na melhor de três, essa vitória eleva a nossa confiança. Agora é treinar pra chegar bem contra o Uberlândia, que será mais um jogo de seis pontos. Nossa meta é a classificação para a Copa do Brasil”, declarou o técnico.