Prefeitura realiza prestação de contas da Saúde

A Secretaria de Saúde apresentou o relatório de prestação de contas do último quadrimestre de 2020. A audiência pública foi realizada na Câmara Municipal de Guarulhos, na manhã de sexta-feira (26). O encontro foi organizado por videoconferência, de forma híbrida, com a participação virtual dos vereadores e presencial – no Plenário do Legislativo – do secretário de Saúde, José Mario Stranghetti, servidores do Executivo Municipal e parlamentares membros da Comissão de Higiene e Saúde Pública da Câmara. A transmissão foi realizada ao vivo pela TV Câmara.

O total de receitas para apuração da aplicação em ações de saúde foi de R$ 3,3 bilhões. Entretanto, ao final do ano, a receita chegou a R$ 2,8 bilhões, uma arrecadação menor que impactou as finanças do município.

Na composição do orçamento da saúde, as receitas de impostos provenientes do tesouro municipal perfazem um total de R$ 1,3 bilhão; seguida pela cota parte da União de R$ 68,7 milhões e pela do Estado, de R$ 1,5 bilhão.

Na despesa por programas, o orçamento atualizado foi distribuído da seguinte forma: R$ 141 milhões para o Fortalecimento da Gestão do Sistema Único de Saúde; R$ 316 milhões para o Fortalecimento da Atenção Básica; R$ 712 milhões para ampliação do Atendimento de Média e Alta Complexidade; e R$ 33 milhões para Qualificação das Ações de Vigilância em Saúde.

Concurso Público

Durante a audiência pública foi divulgado um novo concurso para contratação de profissionais da saúde. As inscrições estão abertas e podem ser realizadas até 30 de março. A faixa salarial varia entre R$6.191,53 e R$15.654,69. O concurso oferece 35 vagas de médico em 25 especialidades, com mais oportunidades para as opções de urgência e emergência (5 vagas), ambulatorial (3), ginecologista e obstetra ambulatorial (3), da família (2) e psiquiatra ambulatorial (2). Mais informações pelo link https://www.vunesp.com.br/PMGR2006