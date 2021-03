Guti amplia medidas de restrição em Guarulhos para combate da covid-19

O prefeito Guti anunciou nesta terça-feira (23) a ampliação das medidas restritivas em Guarulhos a partir da próxima segunda-feira (29) para conter o avanço do coronavírus. Segundo ele, os supermercados só poderão receber apenas uma pessoa por família, além das barreiras sanitárias e intensificação da fiscalização em casas de eventos e bares por todo município.

“Como não tem parque e praça, por estarmos em fase emergencial do Plano São Paulo e não tem área de lazer, as pessoas acabam indo para o supermercado. É questão de sobrevivência e só. Não é para lazer, até que tenhamos uma retração nos números”, explicou Guti.

O prefeito também destacou que vai fichar criminalmente donos de bares e baladas que desrespeitarem as determinações do Plano São Paulo. “Elas vão acabar sendo enquadradas criminalmente no artigo 268. Não tem jeito. Vamos aumentar e muito a fiscalização. Não é hora disso. Não vencemos a pandemia. É sair para fazer o essencial. Não estamos com uma vida normal. Não vai ser tolerado”, concluiu.