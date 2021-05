Software house guarulhense desenvolve soluções em Inteligência Artificial para melhorar desempenho de empresas

A Inteligência Artificial já é uma realidade em diversos países do mundo. No Brasil, as empresas têm adotado, ainda de maneira tímida, tecnologias capazes de automatizar tarefas geralmente feitas por humanos – o que agiliza e otimiza o trabalho de uma maneira geral.

Dentro deste processo de robotização, a software house Finger Marketing Digital tem desenvolvido soluções para melhorar o desempenho das empresas brasileiras.

De acordo com o CEO da Finger, Ricardo Botega, os serviços e produtos disponibilizados pela software house, na área da Inteligência Artificial, dividem-se em dois grupos: RPA ou RA (Robotic Process Automation / Robotic Automation) e Business Intelligence.

No RPA, a Finger é a primeira empresa brasileira a desenvolver um CRM integrado à Alexa, assistente virtual da Amazon. “Apenas por um comando de voz, o usuário pode criar um card com o nome do cliente e o valor da venda. Desta forma, a equipe responsável poderá dar andamento à operação de uma forma muito mais ágil”, explicou Ricardo.

Além desta solução, os clientes da Finger também poderão usar outros serviços de RPA, como transferência de dados de uma planilha para um sistema ou vice-versa, bem como cadastro de produtos e preenchimento de informações complexas, evitando erros de digitação que podem comprometer toda a negociação.

Já nos serviços de Business Intelligence, a software house oferece soluções que otimizam as tomadas de decisões por meio de análises preditivas, melhorando os resultados finais das empresas atendidas pela Finger.

Ricardo destacou que seus clientes podem fazer projeções mais assertivas referentes a produções, compras e vendas com o Business Intelligence. Inclusive, citou um caso hipotético para exemplificar.

“Com o nosso serviço, o gestor terá dados que permitirão saber a quantidade de matéria-prima necessária para a produção, assim como o quanto provavelmente venderá?em determinado período. Tais informações possibilitam que ele compre materiais com antecedência, aproveitando um dólar menos valorizado, por exemplo”, argumentou o CEO.?

Resultados positivos – A utilização das soluções de Inteligência Artificial tem rendido bons frutos aos clientes da Finger. A coordenadora comercial da Emibra, Daniele Maia, afirmou que sua empresa precisava de um portal “amigável”, fácil de ser navegado e que permitisse aos consumidores a solicitação de orçamentos, bem como fazerem pedidos. No entanto, houve uma dificuldade para incluir os pedidos automaticamente no sistema.

“A solução de robotização da Finger ofereceu uma resposta no tempo em que precisávamos para o lançamento do projeto. Hoje, entendemos que esse trabalho em parceria com a software house foi o primeiro de muitos. Compreendemos que a automação melhora e facilita muito o nosso dia a dia”, completou Daniele.