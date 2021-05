Terminais urbanos de Guarulhos recebem exposição itinerante com a história da cidade

Até o dia 21 de maio, entre 13h e 19h, os guarulhenses que passam pelo Terminal Urbano Pimentas podem apreciar a exposição itinerante Era Virtual Museu Guarulhos. A exposição tem por objetivo promover o acesso à história da cidade, desde a sua fundação até os dias de hoje, com ações que acontecem principalmente em regiões mais distantes do Centro.

O passado de Guarulhos está retratado em 20 banners, com imagens e textos em português e inglês, que vão circular por vários pontos da cidade até o final do mês de junho. Após o dia 21, a próxima parada da exposição é o Terminal Urbano São João, sempre no horário das 13h às 19h.

Para receber as pessoas que circulam pelo terminal, a exposição conta com jovens monitores, capacitados pela equipe do projeto para falar sobre a história da cidade, tirar dúvidas e estimular a curiosidade. Os monitores também seguem todos os protocolos de prevenção à covid-19, inclusive com a entrega de máscaras de proteção aos visitantes.

Idealizada pela ONG Eco Social Água Azul, Era Virtual Museu Guarulhos é uma exposição beneficiada pela Lei Aldir Blanc, por meio do Fundo Municipal de Cultura de Guarulhos, o Funcultura, da Secretaria de Cultura.

Para saber mais acesse o site https://www.eravirtualmuseuguarulhos.com.br/ e as páginas do projeto Era Virtual Museu Guarulhos no Facebook (https://www.facebook.com/museuvirtualguarulhos) e no Instagram (https://www.instagram.com/museuvirtualguarulhos/).

Serviço

Era Virtual Museu Guarulhos – Exposição itinerante

Data: até 21 de maio

Horário: das 13h às 19h

Local: Terminal Urbano Pimentas – estrada Presidente Juscelino Kubitscheck de Oliveira, 4.494, Pimentas