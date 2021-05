ACE-Guarulhos inaugura posto do Cejusc nesta sexta-feira (14)

Da Redação

Em evento remoto que acontece às 15h desta sexta-feira (14), a Associação Comercial e Empresarial de Guarulhos inaugura oficialmente o posto do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (Cejusc) em sua sede, no Bom Clima. O lançamento acontece de forma remota por causa da necessidade de isolamento social e precaução que a pandemia de coronavírus exige. O evento será realizado via plataforma digital com acesso a associados, comerciantes, prestadores de serviços e demais empresários de Guarulhos.

O Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (Cejusc) tem o objetivo de facilitar o acesso à Justiça, dando celeridade às causas e incentivando a resolução de conflitos por meio da conciliação e mediação. O atendimento é feito por Conciliadores e Mediadores capacitados e registrados junto ao Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos (NUPEMEC), vinculado ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP).

O novo posto do Cejusc, na ACE-Guarulhos, atenderá o público em geral, mas será mais direcionado para o atendimento de causas cíveis, no âmbito empresarial, como contratos, sociedades, distratos e assuntos inerentes ao empresariado e empreendedorismo.

O convênio entre ACE-Guarulhos e o CEJUSC foi celebrado em novembro de 2020, quando uma comissão formada pelo Dr. Ricardo F. Scaff (juiz diretor do Fórum de Guarulhos); Dr. Guilherme Giussani (coordenador da Câmara Brasileira de Mediação e Arbitragem Empresarial na Associação Comercial de São Paulo), José Geraldo L. Soares Filho (CEJUSC UNIMESP- Guarulhos) e Eduardo Otaciano da Cruz (supervisor do TJSP na Diretoria de Administração Geral do Fórum de Guarulhos) fez uma visita técnica na sede da entidade.

O vice-presidente Jurídico da ACE-Guarulhos, Dr. Alonso Alvares, e o superintendente Maurici Dias Gomes conduziram todo o processo de negociação com os magistrados do Fórum de Guarulhos. Leandro Cano e Guilherme Giussani, inclusive, estiveram sempre à postos para ajudar Alonso e Maurici, usando da experiência de quem já implantou o CEJUSP há tempos na ACSP, desde 2008.

Para Alonso Álvares, o convênio será extremamente importante aos moradores do município. “Demos um passo largo com a conquista deste convênio, proporcionando meios de soluções de conflitos à sociedade, auxiliando o Judiciário a reduzir os litígios, e, aos nossos associados, encurtamento do acesso ao Judiciário, com a possibilidade de solucionar o conflito, que é o do Cejusc, em nossa entidade”, comentou.

Para o presidente Silvio Alves a implementação do posto de atendimento do Cejusc na sede da ACE-Guarulhos é um marco. “O TJSP é uma das instituições mais sérias do Estado. Nós já temos uma credibilidade de quase seis décadas de grandes serviços prestados ao município de Guarulhos. Com este convênio, vamos ajudar a reduzir o número de processos e intensificar a adoção de métodos consensuais em soluções de conflitos”, concluiu.