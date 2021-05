Novo secretário da Saúde visita UBS Acácio e inaugura serviço

Um dia depois de assumir o comando da Secretaria da Saúde de Guarulhos, o médico Ricardo Rui visitou na manhã desta terça-feira (18) a Unidade Básica de Saúde (UBS) Acácio, onde inaugurou o Núcleo de Atendimento às Violências (NAV), que funcionará nas dependências da UBS de segunda a sexta-feira, das 7h às 16h. O serviço será referência para o atendimento especializado das vítimas de violência sexual da região por meio de encaminhamento pelas demais unidades da rede.

O acolhimento das pessoas em situação de violência sexual é realizado por todos os serviços de saúde de Guarulhos, nos quais são realizados o registro, a notificação e o encaminhamento para a rede intersetorial e aos serviços especializados NAV. Com a implantação de mais esse núcleo na UBS Acácio, o município passa a contar com quatro equipamentos como este, sendo um em cada Região de Saúde da cidade: UBS Nova Bonsucesso, CTA (Gopoúva) e UBS Cummins (Jardim Cumbica).

Podem ser atendidas por esse serviço pessoas de todas as faixas etárias e gêneros, que tenham sido ou que ainda sejam vítimas de violência. A inauguração do quarto NAV marcou na cidade o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual Contra Crianças e Adolescentes.

UBS Acácio

A Unidade Básica de Saúde do Jardim Acácio fica na avenida Silvestre Pires de Freitas, 2.007. Atua pelo modelo assistencial de estratégia de saúde da família, com cinco equipes de saúde. Possui uma população adstrita de 21.971 pessoas, com 6.212 famílias cadastradas.

Inaugurada em outubro de 2006, a UBS Acácio conta com 71 colaboradores, entre médicos, equipe de enfermagem, agentes comunitários de saúde, atendente SUS, profissionais de odontologia, do NAV, do Núcleo de Apoio à Saúde da Família (Nasf) e operacionais.

Dentre os serviços oferecidos no local estão consultas médicas, de enfermagem, em odontologia, atendimento de equipe multidisciplinar, assistência farmacêutica, visitas domiciliares, medicação, vacinação, curativos e retirada de pontos, teste rápido (sífilis / HIV / hepatites), coleta de exames laboratoriais e de citologia oncótica, teste de gravidez, exame de eletrocardiograma e de BK (para diagnóstico da tuberculose), inalação e ações de vigilância em saúde.