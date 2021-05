Prefeitura e CAF discutem atualizações do Programa de Macrodrenagem do Rio Baquirivu

A Prefeitura de Guarulhos realizou nesta quarta-feira (19) uma videoconferência com a Corporação Andina de Fomento (CAF) para discutir aspectos do Programa de Macrodrenagem e Controle de Inundações do Rio Baquirivu-Guaçu e dar mais celeridade à execução das obras, que têm previsão de início para o segundo semestre deste ano. O CAF é um banco que atua no desenvolvimento e na integração dos países da América Latina.

Dentre os assuntos debatidos estão o estágio atual da licitação e o processo de contratação de supervisão das obras. Para o prefeito Guti, é importante que o banco participe das reuniões ordinárias do projeto a fim de promover maior transparência nas ações e detectar eventuais problemas.

“Quanto mais informações tivermos, mais preparados estaremos para evitar empecilhos. É fundamental que esses diálogos aconteçam de forma conjunta entre todos os envolvidos”, disse Guti.

O encontro contou com a participação de representantes das secretarias de Governo, Meio Ambiente, Obras, Fazenda e Habitação.

O programa

O Programa de Macrodrenagem e Controle de Inundações do Rio Baquirivu-Guaçu contempla a diminuição de cheias, mediante a ampliação da calha do rio e a construção de reservatórios, recuperação de áreas de várzeas, com implantação de parque linear, arborização, passeio público, ciclovia, pista de corrida e mobiliário urbano, ampliação também da foz do córrego Cocho Velho, melhoria de vias urbanas e ampliação dos corredores viários de acesso ao Aeroporto Internacional de Guarulhos.

A iniciativa abrange, ainda, a adequação do corredor viário da rua Jamil João Zarif em uma extensão de 3,5 km e do corredor de ônibus da avenida Natalia Zarif, com 4 km. Haverá também a implantação do loteamento Ponte Alta II numa área de 230 mil m² com 345 lotes residenciais, além de prédios com 378 apartamentos, áreas verdes, implantação de Ponto de Entrega Voluntária (PEV), Unidade de Pronto-Atendimento (UPA), escola, quadras, área comercial e toda a infraestrutura urbana com arruamento, pavimentação, drenagem, calçada etc.