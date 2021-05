Prefeitura inicia testagem em todos os profissionais da Educação antes da retomada das aulas presenciais

A Prefeitura de Guarulhos realiza nesta quarta-feira (26) a testagem sorológica em todos os servidores que reassumem suas funções nas escolas da Prefeitura e nos Centros de Educação Unificados (CEUs). A medida considera a retomada presencial das atividades com 30% dos alunos a partir da próxima terça-feira (1º).

A testagem dos profissionais da educação acontece até a sexta-feira (28) em três postos de atendimento nos CEUs Continental, Bonsucesso e Paraíso-Alvorada, seguindo as orientações da Secretaria da Saúde. Confira o cronograma no link https://portaleducacao.guarulhos.sp.gov.br/siseduc/portal/exibir/arquivo/9466/inline/.

A fim de evitar aglomerações, os resultados dos testes não serão entregues na data da coleta. Eles serão enviados para a Secretaria de Educação para levantamento de dados e mapeamento da evolução da pandemia. Após esse levantamento, os resultados serão enviados por e-mail para que cada unidade escolar os encaminhe individualmente. Caso algum resultado indique a presença de reagente IGM no momento da testagem, a comunicação será imediata por meio do telefone disponibilizado na ficha preenchida para orientação e encaminhamentos.

Volta às aulas

A rede de ensino de Guarulhos irá retornar com rigorosos protocolos de higiene e segurança sanitária. O envio das crianças será facultativo. Para esse retorno, as escolas seguirão uma série de recomendações alinhadas entre as secretarias de Educação e Saúde. Entre elas, desinfecção geral e organização dos espaços físicos, preparação do espaço da cozinha e despensa e realização de testes de conexão com a rede de internet disponibilizada em cada escola para garantir comunicação ágil e acesso às informações atualizadas.

A Prefeitura quer garantir que nenhum educando, professor, servidor ou funcionário sintomático ou assintomático (com testagem positiva) retorne ou frequente as aulas ou ambiente escolar antes do término do período de quarentena de 14 dias.

As famílias dos alunos estão sendo informadas de que a presença na escola é opcional e que, caso prefiram manter seus filhos em ensino remoto, a Prefeitura manterá a entrega mensal da cesta de alimentos.