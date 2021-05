Batida entre carro e moto deixa uma mulher ferida, na avenida Natalia Zarif

A mulher foi vítima da colisão entre um carro e sua moto, o indivíduo que estava conduzindo o veículo fugiu do local sem prestar socorro, ela ficou caída no chão com ferimentos. O acidente aconteceu avenida Natalia Zarif, na última quarta-feira (26).

As equipes do Trânsito que estiveram no local acompanhando o Samu, enquanto o socorro era prestado à vítima.

A motocicleta da vítima, entre outros prejuízos, acabou quebrando um de seus retrovisores diante da batida. O condutor do veículo ainda não foi localizado.