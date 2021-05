Guarulhos inicia agendamento online para a vacinação contra a covid-19

A Prefeitura de Guarulhos iniciou nesta quinta-feira (27) o agendamento em tempo real para a vacinação contra a covid-19 no município. A partir de agora, aqueles que já integrarem o público-alvo apto para receber a vacina poderão escolher data, horário e local onde pretendem se imunizar pelo site da Prefeitura (https://guarulhosportal.sissonline.com.br/). Com isso, os novos grupos que passam a ser contemplados com a imunização a partir desta sexta-feira (28), como as pessoas com comorbidades ou deficiência permanente de 40 anos ou mais, já podem utilizar a nova ferramenta.

Também serão vacinados a partir desta sexta-feira os aeroportuários, mas não há necessidade de agendamento para esse público, uma vez que eles serão imunizados no próprio aeroporto internacional. Já as pessoas que efetuaram o cadastro anteriormente não precisam fazer outro. Nesses casos, basta aguardar a Unidade Básica de Saúde (UBS) convocar para a vacinação.

Como funciona o sistema online

Qualquer cidadão residente no município pode acessar o site https://guarulhosportal.sissonline.com.br/ pelo smartphone ou computador e se cadastrar na plataforma Siss Saúde. Inclusive as pessoas sem comorbidades de 55 a 59 anos já podem, a partir desta quinta-feira (27), realizar o cadastro para receber a vacina através do novo portal. Porém, o agendamento para elas somente será aberto quando for iniciada a imunização dessa faixa etária.

Caso a pessoa já tenha cadastro na plataforma Siss Saúde é só entrar com login e senha. Se estiver dentro das situações elegíveis para tomar a vacina, o próprio sistema indicará as datas, horários e locais disponíveis para agendamento. Além de mostrar os dias e horários disponíveis na UBS mais perto da residência da pessoa, o novo sistema também sugere a data mais próxima para vacinação nas demais UBS, ficando a cargo do usuário selecionar apenas as vagas da sua unidade ou de qualquer outra do município.

Para facilitar o cadastro, as pessoas devem ter em mãos CPF, cartão SUS e comprovante de residência. No dia da vacinação, além desses, também deverá ser apresentado documento de identificação com foto. Quem puder também poderá contribuir com a campanha Vacinação Solidária, doando um quilo de alimento não perecível quando for se vacinar.

Públicos aptos para vacinação

No momento estão contemplados com a vacinação contra a covid-19 os trabalhadores da saúde, pessoas com comorbidades e com deficiência permanente (BPC) de 45 a 59 anos, pacientes com problemas renais em diálise com idade igual ou superior a 18 anos, transplantados e imunossuprimidos de 18 anos ou mais, bem como gestantes e puérperas com comorbidades acima de 18 anos. Além disso, podem se vacinar independentemente de cadastro, bastando comparecer à UBS, quem tem 60 anos ou mais e pessoas com síndrome de Down com 18 anos ou mais.

A partir desta sexta-feira também serão incluídos dentro do público-alvo apto para receber a vacina a população com comorbidades, bem como com deficiência permanente a partir de 40 anos, sendo que este último grupo deve apresentar, no ato da imunização, o comprovante original e a cópia do recebimento do benefício de prestação continuada (BPC) da assistência social. Os demais precisam levar prescrição ou relatório médico. As cópias dos documentos serão retidas pela UBS e anexadas na ficha do Vacivida.