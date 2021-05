Empresa alimentícia doa 100 cobertores à Campanha do Agasalho 2021

O Fundo Social de Solidariedade de Guarulhos recebeu nesta quinta-feira (27) a doação de cem cobertores da empresa Bauducco, os quais se destinam à Campanha do Agasalho de Guarulhos 2021, lançada no último dia 17. As doações podem ser feitas até 31 de agosto na sede do Fundo Social (alameda Tutoia, 534, Gopoúva), no Paço Municipal, nas secretarias municipais e em bases da GCM. Caixas coletoras com o cartaz da campanha serão também instaladas no comércio e em empresas.

A presidente do órgão, Elen Farias, destacou a importância de parcerias. “Essa doação vai ajudar, e muito, o trabalho de assistência às pessoas que estão em vulnerabilidade social. Quando todos se unem em um caminho, mesmo sendo árduo, vencemos os desafios. Gostaria de convidar todos a participar da nossa campanha do agasalho. A doação de cada um é muito importante para alcançarmos com sucesso todos os que necessitam”, disse.

A campanha – A embaixadora oficial da campanha neste ano é a protetora de animais Luisa Mell, que se tornou conhecida no país como defensora e ativista da causa animal.

Empresas e a população em geral podem fazer doações de roupas, agasalhos, sapatos e cobertores em bom estado e nos tamanhos adulto (masculino e feminino), infantil e bebê. Os produtos são encaminhados ao Galpão Solidário e se destinam às pessoas em vulnerabilidade social e também servem para atender às demandas dos Centros de Referência da Assistência Social (Cras), dos Conselhos Tutelares, de instituições, da Defesa Civil e da Subsecretaria de Política para Mulheres.