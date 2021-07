Grupo Escoteiro Guaru abre inscrições para novos integrantes neste sábado

O Grupo Escoteiro Guaru (198º SP), o mais antigo na modalidade básica em atividades em Guarulhos – são mais de 34 anos, estará neste sábado (3), a partir das 14h30, com suas portas abertas para quem quiser conhecer o movimento escoteiro, e também para receber novos integrantes na Cidade Mirim Ayrton Senna, no Parque Fracalanza (rua Joaquim Miranda, 471), Vila Augusta, onde está localizada a sede do grupo. As atividades são gratuitas.

Além das atividades, o Guaru fará uma apresentação aos pais e, também, aos adultos que tenham interesse em fazer parte do grupo como voluntários. “Temos o maior e mais estruturado grupo escoteiro de Guarulhos, preparado para receber e formar os jovens como verdadeiros cidadãos”, observou o diretor de escotismo, chefe Vicente Vasconcellos.

As inscrições são para crianças a partir de 6 anos e meio, para o ramo Lobinho; Escoteiro, Sênior e Pioneiro. Durante o ano, os escoteiros participam de acampamentos e várias atividades ao ar livre, além de campanhas da prefeitura e projetos sociais. “Praticamos o escotismo tradicional, baseado nos ensinamentos de mais de 100 anos de Baden Powell. Somos uma grande família”, disse Vasconcellos.

Com o apoio da Prefeitura de Guarulhos, o Guaru hoje tem em seus quadros 120 integrantes, entre crianças, jovens e adultos, e é associado à entidade Sempre Alerta Brasil.

Além do Guaru, outros dois grupos da cidade fazem parte da Sempre Alerta Brasil-Impisa: o G.E. Pitiguari, que fica na escola da prefeitura Professora Sílvia de Cássia Matias (rua Conceição da Barra, s/n, Taboão) e o G.E. Josafá Tito Figueiredo, que funciona na escola de mesmo nome (rua João Simão, 159, Jardim Belvedere).

Mais informações com o chefe Vicente, no telefone 9.9832.2671.