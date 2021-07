Zona Azul volta para democratizar as áreas públicas de estacionamento

A Zona Azul voltou a operar em Guarulhos nesta terça-feira (6) em caráter experimental e sem cobrança para os usuários. Criada para garantir a rotatividade nos locais de estacionamento disponíveis nas vias, ela disponibiliza 2.994 vagas, que são definidas de acordo com a necessidade de estacionamento nos locais de grande circulação. O serviço tem como seu principal objetivo democratizar o uso das vagas de estacionamento em áreas públicas, auxiliar na fluidez do trânsito, além de facilitar o acesso da população às atividades econômicas da cidade.



Entre os benefícios do serviço estão a aumentar as vendas por parte do comércio, proporcionar maior comodidade aos clientes, facilitar a busca por vagas próximas aos pontos de interesse, organizar do trânsito e evitar a ocupação das vias como meros espaços de estacionamentos particulares, além do uso de tecnologia avançada, que irá beneficiar os motoristas no controle dos horários de estacionamento.



Ao limitar em duas horas o período em que o motorista pode deixar o carro estacionado, a Zona Azul estimula a maior circulação de pessoas, o que beneficia a economia do município de uma maneira geral.