Prefeitura entrega certificados de conclusão para alunos do curso de eletricista profissional

Oito alunos do curso de eletricista profissional receberam nesta quarta-feira (21) seus certificados pela conclusão das aulas. O curso faz parte do Empreenda Rápido, um programa do Governo de São Paulo com o Sebrae que, no município, é realizado por meio de parceria entre o Escritório Regional Sebrae Guarulhos e a Secretaria do Trabalho. O Senai foi a instituição contratada para ministrar as aulas.

De acordo com o secretário Toninho Magalhães, os cursos são oferecidos após um estudo de mercado. “Nós procuramos saber de quais profissionais o mercado precisa no momento, para assim capacitarmos os alunos para ocuparem essas funções. É muito importante para nós que, após o curso, os alunos estejam aptos e consigam uma boa colocação no mercado de trabalho”, disse.

Até o momento a parceria já formou cerca de 150 pessoas em cursos de qualificação técnica, como biossegurança para o segmento de beleza, técnicas para desenvolver seu comércio eletrônico, vendas no e-commerce, técnicas para criação de uma loja virtual, comunicação em mídias digitais, criação e edição de imagens para mídias sociais, técnicas para fotografia comercial com celular, entre outros. As aulas foram ministradas por docentes do Senai e do Senac.

Erick Puglia, que recebeu o seu diploma no curso de eletricista, disse estar muito feliz com os aprendizados adquiridos, pois não somente obteve conhecimentos técnicos da área elétrica, mas também recebeu orientações muito importantes sobre empreendedorismo. “Agora eu posso até mudar de área ou, até mesmo, empreender no ramo elétrico”, comentou.