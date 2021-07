330 mil pessoas foram imunizados contra a gripe em Guarulhos e as doses estão no fim

A Prefeitura de Guarulhos já imunizou 330.503 pessoas contra a gripe, de acordo com a prévia da 23ª campanha, atualizada na última quinta-feira (22). Com a liberação da vacina para toda população maior de seis meses de idade até quando durarem os estoques, as doses já estão no fim em vários municípios, assim como em algumas Unidades Básicas de Saúde (UBS) da cidade, que não dispõem mais deste imunizante.

Levantamento realizado nesta terça-feira (27) aponta que Guarulhos tem hoje pouco mais de seis mil doses. Na região central da cidade, somente quatro UBS – Vila Barros, São Rafael, Munhoz e Ponte Grande – ainda têm uma quantidade reduzida de vacina contra a gripe, além do CTA – Centro de testagem e Aconselhamento (Gopoúva). Na Região de Saúde São João/Bonsucesso o estoque já está zerado em todas as unidades.

A região de Saúde Cantareira é a que está com maior quantidade de vacina no momento, com doses disponibilizadas em 18 UBS: Belvedere, Cambará, Cidade Martins, Continental, Acácio, Cabuçu, Palmira, Paulista, Primavera, Rosa de França, Jovaia, Morros, Novo Recreio, Recreio São Jorge, Santa Lídia, Taboão, Vila Galvão e Vila Rio de Janeiro.

Na região Pimentas/Cumbica neste momento ainda há algumas doses em 11 postos: SAE Carlos Cruz, além das UBS Uirapuru, Soimco, Aracília, Cummins, Cumbica, Nova Cidade, Nova Cumbica, Pimentas, Piratininga e Santo Afonso. Vale destacar que este é o balanço enviado pelas unidades até as 14h desta terça-feira à Vigilância Municipal, situação que se altera a cada momento conforme a procura pela vacina. Em 2019, de acordo com a última prévia divulgada após o encerramento da campanha, 361.075 pessoas foram vacinadas em Guarulhos contra a gripe.