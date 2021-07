Prefeitura oferece 100 vagas em dois cursos de tecnologia

Jovens de 15 a 29 anos que se interessam por tecnologia podem aprimorar seus conhecimentos com mais dois cursos oferecidos pela Subsecretaria de Juventude de Guarulhos em parceria com a Universidade Cruzeiro do Sul.

As aulas disponíveis são de design thinking e jogos para dispositivos móveis, com 50 vagas cada. As aulas serão online e as inscrições devem ser feitas até 4 de agosto pelo link https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScBeo3UDf7t3DqwKAcw7mm4Q2buASbDX-IhyBSx1nvuDBJ7PQ/viewform.

Sobre os cursos

O design thinking é uma metodologia de solução de problemas complexos centrada no humano, muito utilizada para processos de inovação em produtos ou serviços e baseada em três principais pilares: empatia, colaboração e experimentação.

No curso Jogos para Dispositivos Móveis serão apresentados alguns conceitos introdutórios dentro da área de jogos digitais móveis (mobile), como o histórico do mercado e dos primeiros jogos, operadoras, plataformas, tecnologias envolvidas e cases do mercado nas diversas gerações de dispositivos móveis, bem como algumas ferramentas e tecnologias do mercado para o desenvolvimento de jogos móveis.