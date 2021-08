Últimos dias de inscrição para cursos gratuitos do Novotec Expresso

Terminam na próxima terça-feira (10) as inscrições para mais de 30 mil vagas em 28 cursos gratuitos de qualificação profissional do Novotec Expresso em todas as regiões do Estado. O programa é uma iniciativa do Governo do Estado de São Paulo, por intermédio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, em parceria com o Centro Paula Souza (CPS), instituição responsável pelas Escolas Técnicas (Etecs) e Faculdades de Tecnologia (Fatecs) estaduais. Os interessados devem acessar o site www.novotec.sp.gov.br.

O Novotec Expresso é uma das modalidades do Novotec, que disponibiliza cursos de qualificação profissional para jovens de até 24 anos, com duração de 120 horas, com o apoio de Etecs, Fatecs e outras instituições. Seguindo os protocolos sanitários, as aulas serão ministradas em formato online e semipresencial, conforme disponibilidade local e escolha do participante. As aulas remotas são transmitidas ao vivo, por meio de plataformas digitais, e os encontros presenciais ocorrem na unidade escolhida na inscrição.

Como se inscrever

Podem se candidatar a uma vaga, jovens entre 14 e 24 anos, com Ensino Fundamental completo. É importante ficar atento aos critérios de classificação utilizados para selecionar os alunos quando há mais inscritos que vagas. O programa não utiliza exame de seleção e tem como premissa a paridade de gênero dentro das turmas. A prioridade são estudantes matriculados no Ensino Médio da rede estadual e das Etecs.

Ao acessar o site, basta fazer um cadastro simples e selecionar o município de interesse para verificar quais cursos estão disponíveis. A comunicação com os inscritos é feita pelo e-mail cadastrado na hora da inscrição. As aulas têm previsão de início em 23 de agosto.

São 28 cursos, para atender às demandas do mercado e aos interesses dos jovens, divididos em quatro áreas:

Gestão e Negócios – Ajudante de Logística; Assistente Financeiro; Atendente de Farmácia; Auxiliar de Vendas; Comunicação e Projeto de Vida para o Mercado de Trabalho; Excel Aplicado à Área Administrativa; Gestão de Pequenos Negócios; Gestão de Projetos com MS Project; Gestão de Projetos Sociais; Office 2019; Rotinas de Recursos Humanos e Técnicas de Atendimento.

Tecnologia da Informação e Comunicação – Computação em Nuvem; Criação de Sites e Plataformas Digitais; Design de Plataformas Digitais e Experiência do Usuário; Introdução a Banco de Dados; Introdução ao Desenvolvimento em Java; Jogos Digitais; Marketing Digital e Vendas em Redes Sociais; Programação Básica para Android; e Segurança no Mundo Digital.

Produção Cultural e Design – Agente Cultural; Auxiliar de Projetos Gráficos; Edição de Vídeo para Youtube; Introdução à Animação Digital; Photoshop e CorelDRAW – Tratamento de Imagem e Ilustração Digital.

Meio Ambiente – Introdução à Jardinagem; e Paisagismo – Técnicas e Projeto.

Clique aqui para ver a quantidade de vagas por Região Administrativa e cursos disponíveis.