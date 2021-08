Atividade em parque de Guarulhos celebra o Dia do Psicólogo

A Secretaria da Saúde de Guarulhos promoveu na manhã desta sexta-feira (27) uma atividade ao ar livre no Parque Júlio Fracalanza (Vila Augusta) para celebrar o Dia do Psicólogo, comemorado oficialmente nesta data. Os participantes foram recepcionados com um café da manhã e puderam desfrutar de momentos relaxantes junto à natureza.

Depois de receber as boas-vindas da diretora de Assistência Integral à Saúde, Elisângela Arantes de Souza, que parabenizou a classe pela relevância do trabalho realizado, os participantes fizeram uma aula de Tai Ji Gi Gong, prática corporal que ajuda a fortalecer a respiração. Na sequência, em dupla, os psicólogos se revezaram a guiar uns aos outros de olhos vendados, na chamada caminhada dos sentidos, estimulando a sensibilidade para o som dos pássaros, o cheiro das flores e outras características da natureza.

Terminada essa experiência, os convidados partiram em outra caminhada, desta vez de forma livre, a fim buscar materiais da natureza que chamassem a atenção de cada um para compor a montagem de uma mandala. A programação alusiva ao Dia do Psicólogo em Guarulhos terminou com uma roda de conversa sobre as atividades realizadas, bem como sobre os novos e desafiadores tempos em que vivemos.

“Nosso reconhecimento e valorização a todos os psicólogos da rede que, através de sua postura acolhedora, escuta qualificada e olhar humanizado, são capazes de promover significativa melhora na qualidade de vida e na saúde mental dos que mais padecem”, destacou o secretário da Saúde, Ricardo Rui.