GCM detém homem por roubo de veículo na avenida Paulo Faccini

A Guarda Civil Municipal (GCM) deteve um homem no início da noite desta quinta-feira (26) após roubar o carro de uma mulher, um Honda City, na avenida Paulo Faccini.

De acordo com a equipe que participou da ação, a vítima abordou os agentes e relatou a ocorrência informando que o indivíduo havia tomado a direção da rodovia Presidente Dutra.

Com os dados do veículo, os GCMs iniciaram a busca e interceptaram o suspeito ainda na mesma avenida, na altura do número 1.700, no Macedo. Ele não ofereceu nenhuma resistência aos agentes e foi encaminhado ao 1º Distrito Policial, no Centro, onde a delegada de plantão lavrou o flagrante.

Logo após os procedimentos de praxe o carro foi devolvido à vítima, que agradeceu o pronto atendimento dos agentes.