Metrô terá operação especial para feriado de 7 de setembro

Para atender a todos os passageiros que vão participar dos eventos de 7 de setembro, o Metrô preparou operação especial, com reforço na circulação dos trens das linhas 1-Azul, 2-Verde, 3-Vermelha e 15-Prata, ampliação do quadro de funcionários de atendimento e composições reservas se houver aumento de demanda.

Como um dos eventos será concentrado no entorno Masp, a estação Trianon- Masp será fechada das 12h às 20h, tendo como alternativa as estações Brigadeiro e Consolação. Essa estratégia é feita em eventos de grande circulação de pessoas, para garantir a segurança dos envolvidos.

Nessas estações da região da Paulista, nas demais da região central e próximas ao Vale do Anhangabaú – locais com manifestações programadas – o Metrô vai ampliar o quadro de funcionários de atendimento e segurança.

A estratégia envolve também mensagens sonoras nas estações e trens para orientar os passageiros dos melhores acessos e caminhos a utilizar.

Haverá também reforço no serviço de bilheteria, para reduzir filas e o passageiro pode optar por adquirir bilhete digital (QRCode) pelo celular, através do aplicativo TOP ou pelo WhatsApp 11 3888-2200 (basta adicionar o número, enviar mensagem e seguir as orientações).

Outra opção é comprar o bilhete nas máquinas de autoatendimento das estações com cartão de débito. O Metrô recomenda a aquisição de bilhetes com antecedência para evitar as filas.

Em caso de dúvidas, a Central de Informações do Metrô pode ser contatada diariamente entre 8h e 20h, pelo telefone 0800-770-7722.