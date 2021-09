Mais de 1.200 idosos institucionalizados receberão a 3ª dose contra a covid até terça-feira

Até a próxima terça-feira (14) mais de 1.200 residentes em 59 Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPIs) de Guarulhos deverão receber a dose de reforço contra a covid-19. A vacinação deste público, que teve início nesta quinta-feira (9), será realizada por equipes das quatro regiões de saúde da cidade de forma simultânea, contemplando várias ILPIs em cada dia.

Somente nesta quinta-feira foram vacinados com a terceira dose 380 idosos das seguintes instituições: Dom Benedito, São Francisco e Lar de Iracema (Vila Augusta), Verdade Verdadeira (Jardim Aida), Portal da Esperança (Jardim Leda), Misgav (Vila Harmonia), Casa de Repouso Lar Feliz (unidades Centro e Vila Rosália), Dom José Gaspar (Parque Maria Helena), Beneficência Nipo-Brasileira (Sítio São Francisco), Lar Batuíra (Anita Garibaldi), Recanto dos Avós (Jardim São João), Recanto do Idoso (Vila Carmela), Jardim da Melhor Idade (Jardim Presidente Dutra), Santa Bárbara, Alternativa e Sonhar (Vila Galvão), Morada Doce Lar, Belarmina e Vó Valdira (Vila Rosália).

A aplicação da terceira dose na cidade é realizada com o imunizante Coronavac, que o município recebeu do Governo do Estado para este fim. Paralelamente a essa ação de vacinação, as Unidades Básicas de Saúde (UBS) do município também estão aplicando a dose de reforço contra a covid-19 em idosos com 90 anos ou mais em demanda espontânea.