Paulista vence o Guarulhos fora de casa e garante classificação na Segundona

O Paulista venceu o Guarulhos por 1 a 0, na tarde da última quarta-feira (22), no estádio Ninho do Corvo, em Guarulhos, pela nona e penúltima rodada da primeira fase da Segundona do Campeonato Paulista – equivalente à quarta e última divisão estadual.

O gol da vitória do Galo de Jundiaí foi marcado por Igor Cursino, em bela cobrança de falta, aos sete minutos do segundo tempo.

A vitória deixou o Paulista com 15 pontos e na vice-liderança do Grupo 4, oito pontos abaixo do líder Flamengo-SP. O terceiro colocado da chave é o Colorado Caieiras, com 12, que ainda pode tomar a posição do time de Jundiaí na última rodada.

Pela última rodada da primeira fase, os times entram em campo no domingo, em jogos simultâneos às 15h (de Brasília). O Guarulhos enfrenta o Barcelona, no estádio Comendador Souza, em São Paulo. Em Jundiaí, no Jayme Cintra, o Paulista enfrenta o Mauaense.