Dia Nacional do Livro é celebrado com distribuição de livros em Guarulhos

Quem passar pelo Calçadão Dom Pedro II no dia 27 de outubro, das 11h às 14h, poderá receber gratuitamente um livro com a recomendação de, após a leitura, deixá-lo nos terminais de ônibus ou em outro local público.

A ação faz parte do projeto Viajando na Leitura, aprovado pela Secretaria Especial da Cultura – Ministério do Turismo e é realizada pelo Grupo Projetos de Leitura com patrocínio de Viajepark e Magnus. A realização da atividade no município conta com o apoio da Secretaria de Cultua de Guarulhos e festeja o Dia Nacional do Livro que é comemorado no dia 29 de outubro.

Livros para a população

Serão distribuídos gratuitamente para os passageiros, 2.300 exemplares destinados aos públicos infantil e adulto com a finalidade de fomentar a leitura e promover a circulação dos livros doados. Nos exemplares, o leitor encontrará uma tarja, na capa, com a frase: “LEIA-ME E ME ESQUEÇA POR AÍ”, incentivando o compartilhamento da leitura. Entre os livros está o infantil “Nick e Bia na Floresta Encantada”, em português e inglês, de Laé de Souza. Pessoas com deficiência visual poderão receber um livro em braile

Circulação dos livros

A expectativa é que as pessoas leiam e descubram o grande prazer que isso traz e deixem o livro por aí. “É preciso que o livro seja lido mais de uma vez. Fazê-lo circular é bom para o livro e para as pessoas. Deixar um livro, depois de lido, em um local público aumenta a possibilidade de termos mais pessoas lendo”, destaca o escritor Laé de Souza, autor e coordenador do projeto Viajando na Leitura, que estará no evento para acompanhar a equipe e conversar com os leitores.

Grupo Projetos de Leitura

O Grupo Projetos de Leitura, que iniciou seu trabalho em 1998, reúne vários projetos de incentivo à leitura aprovados pelo Ministério do Turismo – Secretaria Especial da Cultura. Com sede em São Paulo, o grupo atua em todo o território nacional desenvolvendo projetos sem fins lucrativos, com o objetivo de vencer um dos maiores desafios encontrados pelos professores e amantes da literatura: desenvolver o hábito da leitura.

Serviço:

Data e Local: Quarta-feira (27), das 11h às 14h no Calçadão Dom Pedro II – Centro de Guarulhos

Ação: Distribuição gratuita de livros em comemoração ao Dia Nacional do Livro.