HOJE TV: Administrador esclarece dúvidas sobre o novo modelo de placa Mercosul

“As novas placas Mercosul têm seus prós e contras. O principal contra é o valor dela, a preocupação em gastar mais dinheiro”, afirmou Tarciso Meireles de Jesus, administrador da empresa Optcar Vistoria Veicular que foi entrevistado pelo jornalista Maurício Siqueira no HOJE TV desta quarta-feira (27).

“Em 2010 nós tivemos a resolução entre quatro países do bloco Mercosul – Argentina, Paraguai, Uruguai e Brasil – em uma reunião onde resolveram unificar as placas nesse bloco. Já em 2014, em uma nova reunião incluindo a Venezuela, foi apresentado o novo modelo da placa Mercosul com a intenção de em até 10 anos fazer essa unificação”, explicou o administrador.

A placa Mercosul foi criada para dificultar fraudes e tinha a promessa de não elevar os custos ao cidadão. No mês passado, ela completou três anos de existência no Brasil – o novo formato estreou em 2018, de forma experimental no Rio de Janeiro.

Segundo Jesus, outro motivo pelo qual o governo adotou o modelo foi por conta das fronteiras entres esses países. “Isso permitiu a existência de um banco de dados unificados, para haver um controle das fronteiras”, completou ele.

O novo padrão de identificação dos veículos perde uma série de itens de segurança, como por exemplo a identificação do município de registro, sob o pretexto de ficar mais acessível e tem acumulado casos de clonagens e preços abusivos no país.

“Com o novo modelo Mercosul, não é mais possível saber de onde você é. E por isso, as pessoas acham uma vantagem. Não sabem de onde você está vindo ou indo com o seu veículo”, concluiu Jesus.

