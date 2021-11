Prefeitura de Guarulhos e Guarupass promovem juntas ação para conscientização do ‘Novembro Azul’

A Prefeitura Municipal de Guarulhos, por meio da Secretaria de Transportes e Mobilidade Urbana (STMU) e a Guarupass, iniciaram no dia 1º de novembro a campanha de conscientização para o “Novembro Azul”. A iniciativa consiste em três ônibus especiais, pintados na cor azul, que circularão pela cidade com o objetivo de chamar a atenção dos cidadãos para a importância dos exames preventivos e dos cuidados para se evitar o câncer de próstata – o mais comum entre os homens – e outros tipos da doença.

Os veículos das empresas Viação Urbana Guarulhos, Empresa de Ônibus Vila Galvão e Viação Campo dos Ouro serão inseridos no decorrer do mês em várias linhas, para que todos possam prestigiar e fazer parte da campanha. Márcio Pacheco, diretor executivo da Guarupass, comemora a parceria com o poder público municipal em um tema de suma importância para a saúde de muitos brasileiros.

“É uma ação simples, mas que carrega um grande significado. A simbologia dos ônibus azuis no ‘Novembro Azul’ chama a atenção de todos (independente de idade, classe social e hábitos) para a importância do autocuidado em um tema que, infelizmente, ainda é tabu para muitos. Com esses três ônibus circulando pela cidade, esperamos despertar um sentimento que leve à preocupação com a saúde, seja com a própria ou com a dos entes queridos”, explica Pacheco.