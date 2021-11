Teatro Padre Bento apresenta encontros quinzenais de roda de choro aos domingos

Neste mês de novembro o Teatro Padre Bento oferece quinzenalmente encontros tradicionais de chorinho aos domingos. Nos dias 7 e 21 de novembro, às 10h, a Roda de Choro do Padre Bento apresenta clássicos renomados com incrível interação entre os participantes durante as performances ao vivo. Iniciativa da Secretaria de Cultura de Guarulhos, a Roda de Choro é um evento gratuito e com classificação livre, que recebe nomes expressivos do gênero na cidade.

Característica de encontros de músicos e interessados por esse universo musical, as rodas de choro são marcadas por informalidade e descontração. A ordem de apresentação e performances dos músicos é definida previamente.

Para saber mais sobre a programação cultural da cidade acesse www.guarulhos.sp.gov.br/agendacultural.

Serviço

Roda de Choro

Datas: domingos, dias 7 e 21 de novembro

Horário: 10h

Local: Teatro Padre Bento. Rua Francisco Foot, 3, Jardim Tranquilidade

Entrada gratuita

Classificação: livre