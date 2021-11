HOJE TV: Humorista conta como conheceu os integrantes da banda guarulhense Mamonas Assassinas

“Eu conheci o Júlio Rasec, quando ele ainda lavava motor e era holding de uma banda chamada Utopia”, contou Rick Régis, ator e humorista que foi entrevistado pelo jornalista Maurício Siqueira no HOJE TV desta quinta-feira (11).

“Em 1993 eu fui convidado para fazer o ‘open house’ da Cummins Brasil, aqui em Guarulhos. Um evento em que a empresa abria suas portas para que os seus funcionários levassem suas famílias para conhecer o local de trabalho deles”, explicou o humorista.

De acordo com Régis, naquele dia, um engenheiro responsável pela empresa falou: “Rick, vamos colocar um ajudante para você, um tal de Júlio, ele tem o cabelo vermelho e tem banda, é meio doidinho que nem você, você vai gostar dele. Foi então que eu conheci o Júlio Rasec, quando ele ainda lavava motor e era holding de uma banda chamada Utopia”, completou ele.

“Quando ele começou a me ajudar no palco, viu uns chapéus de palhaço que eu usava e me pediu para usar um. Pegou um deles e colocou na cabeça, um quadriculado vermelho e verde, me lembro até hoje. Nesse dia, Júlio me contou que o vocalista Alecsander Alves da banda, que depois ficou mais conhecido como Dinho, estava para chegar também”, ressaltou Régis.

Na época, a banda Utopia fazia covers de sucessos do rock nacional e cinco anos depois, adotaram o nome Mamonas Assassinas que, com o lançamento do disco autointitulado, em junho de 1995, o grupo guarulhense se tornou um fenômeno da cultura pop.

“Foi então que, depois desse dia, nós tocamos juntos algumas vezes no Street aqui em Guarulhos, ainda com a banda antiga”, concluiu o humorista.

