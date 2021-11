Cia. de Dança Arlequim se apresenta no Teatro Ponte Alta

Na tarde desta quarta-feira (10) a Cia. de Dança Arlequim apresentou o espetáculo de ballet Le Temps, com o seu grupo profissional Raízes, aos alunos do 5º ano e da EJA (Educação de Jovens e Adultos) da rede municipal de ensino no Teatro Ponte Alta. A ação é uma parceria do Programa Escola 360 com a Secretaria de Cultura de Guarulhos. As apresentações continuam exclusivamente para os alunos das Escolas da Prefeitura de Guarulhos (EPGs) nesta quinta-feira (11).

Já no dia 12 (sexta-feira), às 19h30, o espetáculo será aberto ao público, com entrada gratuita e classificação de dez anos. O ingresso será disponibilizado uma hora antes da apresentação. O Teatro Ponte Alta está localizado na rua Pernambuco, 836, Jardim Ponte Alta.

Ao todo o projeto envolve 11 EPGs: Bárbara Andrade, Amélia Duarte, Amadeu Pereira, Celso Furtado, Sebastião Luiz da Fonseca, Jorge Amado, Manoel Bonfim, Tom Jobim, Glorinha Pimentel, Ioni Gonçalves e Edson Nunes Malecka. A atração tem por objetivo viabilizar o acesso ao lazer e cultura aos estudantes, considerando a relevância de atividades extraclasse.

Antes mesmo de começar o espetáculo as crianças já estavam eufóricas para assistir. “É maravilhoso vê-las frequentando o teatro depois de tanto tempo, oportunizar essas experiências aos estudantes de outros bairros periféricos da cidade e trazê-los para conhecer o equipamento público, caminhando sempre em parcerias. Muitos alunos das escolas acopladas ao CEU Ponte Alta já participam de eventos culturais que são realizados nas unidades, e esta ação permite descentralizar as atividades, levando a arte da dança para demais regiões e atingindo novos públicos”, explica Tereza Miras, gestora do CEU.

A arte dos movimentos

Le Temps é um espetáculo de dança cujo tema central é o tempo, que, inseparável do conceito de espaço e tempo, encontra-se o ramo da filosofia preocupada com as questões que envolvem a teoria do ser e da natureza do conhecimento.

“Há muito tempo eu admiro a dança contemporânea e o ballet, pois minha irmã é bailarina. A apresentação foi linda e foi um prazer acompanhar as crianças da escola para assistir a apresentações artísticas como o ballet, pois muitos não conhecem, não tiveram esse contato com a beleza da dança”, elogiou Valéria Bueno de Melo, agente escolar da EPG Amadeu Pereira.

O aluno Emanoel Gomes Esperança, da EPG Bárbara Andrade Tenório de Lima, também estava radiante com o evento. “Eu nunca fui ao teatro, mas minha mãe sempre fica comentando sobre os programas que passam na televisão. Foi muito legal ver cada movimento, ainda mais nos momentos finais, com os saltos”.

A Cia. de Dança Arlequins é uma escola de dança em Guarulhos voltada ao ensino clássico e artístico com eventos, espetáculos entre outras atividades. Além disso, trabalha com produção de espetáculos, festivais e formação de bailarinos.