Lopes Supermercados e Ministério do Turismo apresentam peça teatral em Guarulhos

A Escola Prefeito Valdomiro Pompeo terá apresentações do espetáculo teatral musicado Transform-Ação, nesta quarta-feira (24), com sessões as 13h e às 15h para as turmas de segundo ao quinto ano do ensino fundamental. O enredo aborda assuntos importantes como higienização, reciclagem e sobre o covid-19. O intuito é conscientizar os alunos de forma lúdica e divertida.

Com um tema importante e super atual o espetáculo Transform-Ação conta a história dos personagens Maria das Dores, Belly, Junior e Estrelinha que vivem uma aventura e tem como missão combater um desastre ambiental. Nesse processo os personagens vão mostrar que objetos descartados no lixo podem se transformar em algo legal através da reciclagem, a importância descartar o lixo de forma correta e de se manter higienizado. Ao final do espetáculo terá um bate papo sobre os assuntos abordados na peça e os espectadores irão receber uma cartilha com mais informações e dicas sobre o tema.

O espetáculo Transform-Ação é viabilizado pelo Ministério do Turismo, por meio da Lei de Incentivo à Cultura do Governo Federal, com patrocínio Lopes Supermercados. O projeto é realizado pela Rekriarte Produções com coprodução da D’color Produções Culturais. Empresas que assessoram, planejam e executam projetos culturais para o desenvolvimento social, em parceria com instituições, produtoras e artistas dos mais diversos segmentos.

Sustentabilidade:

A sustentabilidade é um assunto pautado nas principais entidades mundiais e governos devida a sua importância, sendo uma das metas da Agenda 2030. Segundo dados do Panorama dos Resíduos Sólidos 2018/2019 publicados pela Abrelpe (Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais) em 2018 foram gerados 79 milhões de toneladas de resíduos sólidos urbanos (RSUs), estudo revela que 29.5 milhões de toneladas acabaram em lixões ou locais similares. E o índice nacional de reciclagem é de apenas 3%.

O lixo descartado de forma incorreta pode ser prejudicial à fauna e a flora, além de contaminar o solo e a água, impedindo o plantio e o consumo no local. Sendo assim a reciclagem é a única forma de diminuir os impactos causados pelo lixo, conscientizar a população é fundamental para a sua execução.

Sobre Lopes Supermercados:

A Família Lopes Supermercados há 46 anos, tem orgulho em escrever junto a história das cidades de Guarulhos, São Paulo, Grande São Paulo e Sorocaba. Para isso, participa constantemente do apoio a projetos culturais para contribuir com o desenvolvimento social e a inclusão cultural, visando a valorização e a democratização do acesso à cultura na comunidade.

SERVIÇO:

Espetáculo Teatral | Transform-Ação

Data: 24/11/2021

Horário: 13h e 15h

Local: Escola Prefeito Valdomiro Pompeo – Av. Carilau Cerri, 60 – Jardim Divinolândia

Classificação Livre Evento gratuito e exclusivo para alunos da escola

Mais informações: (19) 3256-4500 | [email protected]