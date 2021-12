TCE aprova por unanimidade as contas de Guarulhos pelo terceiro ano consecutivo

O Tribunal de Contas do Estado (TCE) aprovou nesta terça-feira (30) as contas da Prefeitura de Guarulhos em relação ao exercício de 2019, terceiro ano do primeiro mandato do prefeito Guti (PSD). A decisão foi por unanimidade.

O chefe do Executivo comemorou a conquista pelo terceiro ano seguido e agradeceu os esforços da equipe que compõe a gestão das finanças da cidade. “Essa é uma vitória muito importante para Guarulhos porque sinaliza que estamos no caminho certo. Muito obrigado aos servidores que vêm se dedicando diariamente em prol da reestruturação das contas públicas do município”, disse.

Em junho de 2020 o TCE já havia aprovado as contas referentes a 2017 e em maio de 2021 as contas de 2018, validação que não ocorria desde 2004. “Este é um órgão fiscalizador sério e competente, e ter as contas aprovadas mais uma vez comprova a capacidade do nosso time”, comentou o prefeito.