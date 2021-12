Brincar ao ar livre oferece benefícios a saúde física e psicológica das crianças

De acordo com um levantamento da Secretaria Municipal da Educação de São Paulo, os casos de depressão e ansiedade entre crianças e adolescentes cresceram 120% na capital em três anos. A pandemia agravou ainda mais essa situação, o isolamento trouxe consigo a falta de convívio com as pessoas, falta de atividades, brincadeiras e lazer.

Segundo a psicóloga Karin Kenzler, uma das alternativas para evitar ou auxiliar na depressão e ansiedade são as brincadeiras ao ar livre em parquinhos e playgrounds de parques, praças, condomínios e escolas. “A criançada passa muito tempo na internet em frente às telas de celulares, tablets e computadores, é preciso ter o equilíbrio entre online e off line. Brincar ao ar livre é muito mais que um passatempo e diversão, auxilia a criança a desenvolver uma série de habilidades, além disso, estar em contato com a natureza é um antídoto natural que ajuda a desestressar e diminuir a ansiedade”, afirma.

Neste ambiente também é possível estimular a interação entre os pequenos, pois ensina a comunicar, fazer novas amizades, respeitar o outro e compartilhar o espaço de uso comum. “As atividades e brincadeiras ajudam no futuro, a tornar a criança um adulto com facilidade de planejar, solucionar problemas e fazer diversas atividades ao mesmo tempo”, destaca Karin.

Brincar ao ar livre auxilia no desenvolvimento do sistema motor neurossensorial, aguça os sentidos do olfato, estimula a coordenação motora e ajuda nas habilidades da criançada, por exemplo, ao brincar no balanço do playground, é preciso ter o controle e a força do corpo para conseguir movimentar o brinquedo sem colocar os pés no chão.

Para Percila Paloma, gerente de vendas e marketing, da Nogueira Brinquedos, o playground ou parquinhos infantis são muito importantes para o desenvolvimento dos pequenos, eles oferecem diversos benefícios para a saúde física e psicológica, coordenação motora e socialização. “Ao brincar no parque, a criança sobe escadas, pula e corre nesse momento ela está fazendo diversos exercícios sem perceber, ou seja, praticando atividade física enquanto se diverte. Espaços com circuitos, gangorras, balanço, escorregadores e outros brinquedos permitem que a criançada aprenda brincando e tenha momentos prazerosos com os amiguinhos”, finaliza a profissional.