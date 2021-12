Após a abertura de 18 Unidades Básicas de Saúde (UBS) na última quarta-feira (08), feriado do aniversário de 461 anos de Guarulhos, neste sábado (11) o programa Saúde Agora encerra o ano com a abertura da UBS Nova Cidade, com atendimento das 8h às 16h. A unidade está localizada na rua Ângelo Roberto Orsomarso, 146.

Entre os serviços oferecidos estão consultas médicas e exames de Papanicolau por agendamento prévio, vacinação de rotina e administração de todas as doses contra a covid-19, além da realização de testes rápidos.

Na quarta-feira (8), com o funcionamento das 18 UBS, foram realizadas 820 consultas médicas, 438 de enfermagem, 397 coletas de exames de Papanicolau, bem como 174 testes rápidos para a detecção do HIV, 184 para diagnóstico da sífilis e 157 para hepatite C. Também foram realizadas buscas ativas de 4.038 faltosos da segunda dose da vacina contra a covid-19 e de 423 sintomáticos respiratórios.

Ao todo as unidades realizaram 887 atendimentos nas farmácias e dispensaram 2.025 medicamentos. Também foram aplicadas 161 vacinas de rotina e 1.363 contra a covid-19. Até esta quinta-feira (9) a cidade registrava 104.220 faltosos de segunda dose e 124.454 de dose de reforço. Quem ainda não se vacinou pode aproveitar o sábado para se imunizar na UBS Nova Cidade.