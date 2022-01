CPTM terá alteração na circulação de trens em algumas linhas neste fim de semana

Nos próximos sábado (08) e domingo (09), a CPTM terão importantes alterações nas linhas 10-Turquesa, 11-Coral e 12-Safira por conta de obras de manutenção programada da Via Permanente, além dos serviços de reforma no Viaduto Bresser, para garantir a qualidade das viagens dos passageiros em horários de maior demanda.

No sábado (08), a Linha 12-Safira terá interdição no trecho entre as estações Brás e Tatuapé, durante toda a operação comercial, para manutenção nos trilhos, soldas, limpeza de faixa e recolhimento de dormentes e trilhos inservíveis, além de serviços de reforma no Viaduto Bresser. Os passageiros poderão utilizar a Linha 11-Coral e a Linha 3-Vermelha do Metrô.

A Linha 11-Coral será interditada no trecho entre as estações da Luz e Tatuapé a partir das 14h do domingo (09) até o fim da operação comercial. Durante a interdição, serão realizadas obras programadas de manutenção e de melhorias, como manutenção nos trilhos, soldas, limpeza de faixa e recolhimento de dormentes e trilhos inservíveis, isto é, que deixaram de ser utilizados. Por serem obras de grande porte, a interrupção da circulação é necessária para garantir a segurança dos passageiros, que terão a Linha 12-Safira, o Serviço 710 e a Linha 3-Vermelha do Metrô como alternativa.

O Expresso Aeroporto da CPTM, que liga a estação da Luz à Estação Aeroporto-Guarulhos, terá operação até às 14h no domingo (09) por conta de obras que serão realizadas na Linha 11-Coral. A alternativa para os passageiros que têm como destino o Aeroporto Internacional de Guarulhos é a Linha 13-Jade, que tem início na Estação Eng. Goulart e que pode ser acessada pela Linha 12-Safira.

Na estação Utinga, Linha 10-Turquesa, entre 14h e 22h do domingo (09), os trens que circulam em direção a Rio Grande da Serra não irão parar na Estação Utinga por conta da continuidade de obras de substituição e fixação de novos trilhos e dormentes no trecho, além de execução de solda, revisão de fixações, limpeza de faixa e socaria manual de via. Desta forma, quem embarca em Utinga no sentido Rio Grande da Serra deve primeiro embarcar na direção oposta (sentido Jundiaí, do Serviço 710), desembarcar em São Caetano e prosseguir com destino a Rio Grande da Serra. Os passageiros que viajam sentido Rio Grande da Serra e querem desembarcar em Utinga deverão desembarcar em Prefeito Saladino e retornar.

Além disso, colaboradores da CPTM estarão à disposição dos passageiros para ajudar em caso de dúvidas. A companhia irá emitir avisos sonoros nos trens e estações sobre a interrupção da circulação no trecho e as informações também estarão disponíveis nas redes sociais da CPTM.