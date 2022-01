Taboão recebe CadMóvel a partir de 27 de janeiro

A partir do dia 27 de janeiro até 28 de março, uma das unidades do CadMóvel começará a atender no Taboão, no estacionamento da Paróquia Santa Cruz Nossa Senhora do Carmo, localizada na Rua Maria Elisa, 32, próximo ao Supermercado Raiz.

O equipamento da Prefeitura de Guarulhos roda os mais diversos bairros da cidade a fim de localizar as famílias em situação vulnerabilidade social e inseri-las no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico).

Por meio deste cadastro as famílias podem usufruir diversos benefícios sociais, tais como Auxílio Brasil, Casa Verde e Amarela, Carteira do Idoso, Tarifa Social de Energia Elétrica, ID Jovem, Bolsa do Povo, entre outros.

Além dos cadastros novos e atualizações do CadÚnico, os atendentes também auxiliam os munícipes na solicitação da Carteira do Idoso e da Tarifa Social de Energia Elétrica.

Confira os endereços das unidades

CadMóvel I

Endereço: rua Maria Elisa, 32, Taboão (Paróquia Santa Cruz Nossa Senhora do Carmo – igreja católica da praça Oito de Dezembro)

Período: entre 27 de janeiro e 28 de março de 2022

CadMóvel II

Endereço: avenida Paschoal Thomeu, s/nº, Bonsucesso (CEU Bonsucesso)

Período: até 14 de março de 2022

CadMóvel III

Endereço: estrada do Caminho Velho, 351, Pimentas (CEU Pimentas)

Período: até 14 de fevereiro de 2022