Cursos de qualificação profissional têm 420 vagas abertas em Guarulhos

A Prefeitura receberá até 25 de fevereiro inscrições para 420 vagas em cursos de qualificação profissional. Os interessados devem entrar em contato com a Secretaria do Trabalho pelos números 2475-9728 / 2475-9715 / 2475-9706 / 2475-9726. A lista com o nome dos selecionados será divulgada no dia 28.

Para participar é necessário ser morador de Guarulhos e ter 16 anos ou mais, exceto pelos cursos de barman, cuidador de idosos e revestidor de pisos e azulejos, que exigem idade mínima de 18 anos. No ato da inscrição é necessário informar nome completo, RG, CPF, endereço, nome da mãe e do pai, escolaridade, estado civil, situação no mercado de trabalho, telefone e e-mail. Caso selecionado, na matrícula o aluno deverá apresentar apenas RG, CPF e comprovante de endereço.

O curso terá duração de 55 dias úteis e as aulas acontecerão no Taboão e no Pimentas, em três locais diferentes, a fim de atender o máximo de de pessoas.

Confira os locais e cursos

Colégio Baluarte (rua Teles Pires, 240 – Parque Jurema)

Aulas de segunda a sexta-feira, das 18h30 às 22h30

Auxiliar de cozinheiro – 15 vagas

Boas Práticas de Fabricação de Indústria Farmacêutica e Cosmética (BPF) – 15 vagas

Porteiro – 15 vagas

Colégio Betel do Sol Nascente (rua Murutu, 718 – Jardim Silvestre)

Aulas de segunda a sexta-feira, das 18h30 às 22h30

Auxiliar de cozinheiro – 15 vagas

Barman – 15 vagas

Cuidador de idosos – 15 vagas

Estética corporal e facial – 15 vagas

Manutenção do smartphone e tablet – 15 vagas

Maquiagem e Designer de Sobrancelha – 15 vagas

Mecânico de manutenção de ar-condicionado – 15 vagas

Colégio Guarulhos (rua Bueno Brandão, 74 – Jardim São José)

Aulas de segunda a sexta-feira, das 18h30 às 22h30

Barman – 15 vagas

Boas Práticas de Fabricação de Indústria Farmacêutica e Cosmética (BPF) – 15 vagas

Cabeleireiro – 30 vagas

Cuidador de Idosos – 15 vagas

Estética corporal e facial – 15 vagas

Manicure e pedicure – 30 vagas

Manutenção do smartphone e tablet – 15 vagas

Maquiagem e designer de sobrancelha – 15 vagas

Mecânico de manutenção de ar-condicionado– 15 vagas

Marketing e vendas – 30 vagas

Operador de serigrafia – 30 vagas

Porteiro – 15 vagas

Revestidor de pisos e azulejos – 30 vagas