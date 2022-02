Grupo de acolhimento para pessoas com baixa visão participa de encontro com atividades adaptadas

O grupo de acolhimento para pessoas com baixa visão, serviço da Prefeitura de Guarulhos para pessoas que perderam a visão ou parte dela recentemente, participou de um encontro com atividades adaptadas realizado nesta terça-feira (8) na sede da Subsecretaria de Acessibilidade e Inclusão, no Macedo.

Na ocasião, com o auxílio de agentes de leitura, os participantes discutiram o capítulo sobre família do audiobook Fiquei Cego, e Agora? Como Transformar Dor em Possibilidade e Angústia em Desafio, escrito por Lilian Merege Biglia, professora do Instituto Paranaense de Cegos (IPC). Após a audição, todos os presentes puderam trazer suas contribuições sobre o tema, incluindo familiares dos assistidos pelo serviço, que também participaram do encontro.

Também fez parte das atividades do dia uma dinâmica de apresentação, por meio de autodescrição feita com uso de uma bola com guizo que emite sons ao ser movimentada: aquele que recebe a bola deve se apresentar. O jogo promove descontração e treina a percepção auditiva das pessoas com deficiência visual. Na sequência, com o uso de papel preto e giz de cera, os participantes elaboraram uma expressão gráfica de suas sensações, pensamentos, sonhos e angústias durante o encontro. Para finalizar, receberam orientações sobre direitos das pessoas com deficiência visual e encaminhamentos necessários.