Eniac e Prefeitura de Guarulhos oferecem bolsas de estudo em pedagogia e psicologia

O Centro Universitário Eniac e a Prefeitura de Guarulhos firmaram uma parceria para oferecer bolsas integrais de estudo nos cursos de pedagogia e psicologia aos moradores do município. Trata-se do Programa Faculdade Guarulhos, que tem como objetivo disponibilizar qualificação profissional aos participantes, ampliando a empregabilidade, bem como a participação social e econômica dos estudantes.

Os interessados em ingressar no programa devem se inscrever gratuitamente. O candidato precisa morar em Guarulhos há dois anos ou mais, ter renda familiar de até dois salários mínimos mensais, ensino médio completo e não possuir outra formação em Ensino Superior. Caso atenda a todos esses requisitos, ele ainda será submetido a um vestibular online. As vagas são limitadas.

Vice-reitor do Centro Universitário Eniac, Pedro Guérios afirmou que o aluno inserido no programa tem a vantagem de realizar uma graduação de maneira gratuita, além de aproveitar toda a estrutura de qualidade ofertada pela instituição. “Possuímos aulas com metodologias inovadoras, de acordo com o que há de mais moderno no mercado de trabalho atual, e horários bastante flexíveis. Assim, nenhum estudante nosso perderá o conteúdo”, disse.

Referências internacionais

Pedro também destacou que os profissionais do Eniac buscaram referências em outros países para disponibilizar o melhor conteúdo aos estudantes. “Viajamos o mundo para entender como a pedagogia do século XXI funciona na sala de aula. Temos uma escola na qual os professores formados podem colocar os ensinamentos em prática. Além disso, esses profissionais também poderão trabalhar na rede municipal de Guarulhos”, ressaltou.

A prática também está presente no curso de psicologia. “Focamos e pautamos toda a nossa grade em empregabilidade, preparando os nossos alunos para as demandas atuais e futuras do mercado de trabalho”, completou Pedro.

Serviço

Programa Faculdade Guarulhos – 100 bolsas de estudo integrais no ENIAC

Inscreva-se grátis: https://www.eniac.com.br/fg

Neste mesmo link você tem mais informações sobre os requisitos e sobre o exame vestibular.