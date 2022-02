Armas, munições, dinheiro e aparelhos eletrônicos são apreendidos em ação da Polícia Civil de Guarulhos na capital

A Polícia Civil de Guarulhos prendeu um homem, de 26 anos, com armas, dinheiro, eletrônicos e munições que seriam produtos de receptação de cargas roubadas, em seu apartamento no bairro de Santana, em São Paulo. O caso aconteceu nesta segunda-feira (21).

A polícia foi comunicada para verificar a denúncia e junto as investigações, a polícia acabou encontrando um comprador, sendo informada quanto ao pagamento da compra de um aparelho a uma mulher. Com o andamento da investigação, os policiais acabaram identificando o local dos fatos e descobriram que um homem, que se passava por sua mãe, também teria uma loja virtual no Instagram. Assim, eles marcaram a compra e a entrega de dois objetos: um fone de ouvido e um relógio, que, pelos anúncios na rede social, pareciam ser da carga roubada. Os policiais identificaram o homem que entregaria os produtos e com o flagrante acompanharam o suspeito até seu apartamento.

No local foram encontrados quatro revólveres, três pistolas, duas espingardas de chumbinho/airsoft e um telefone celular que não estavam guardados em cofre e sim espalhados por diversos cômodos, além de vasta munição de diversos calibres, inclusive de fuzil.

O homem, que se passava por uma mulher, não sabia a origem dos produtos vendidos e tampouco apresentou documentos pertinentes. Quando questionado, ele alegou que as armas seriam do namorado de sua mãe. Foram encontrados apenas quatro Certificados de Registro de Arma de Fogo (CRAF), porém todos vencidos em torno de 10 anos, além de grande quantia em dinheiro: cédulas de real, de dólar americano, de libras (moeda Libanesa) e de renminbi (moeda chinesa).

O suspeito, os objetos e os valores encontrados foram encaminhados ao 1º Distrito Policial (DP) de Guarulhos. Em sede policial, ele recebeu voz de prisão pelos crimes de diversos roubos. Os demais investigados, que não estavam presentes, estão sendo procurados pela polícia.