Força-tarefa do Crea-SP chega à região de Guarulhos nesta semana

Até o dia 25 de fevereiro, o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo (Crea-SP) realiza a operação de força-tarefa de fiscalização em Guarulhos e região. Com caráter orientativo e preventivo, a ação tem como objetivo assegurar a presença de profissionais habilitados à frente das atividades abrangidas pelo Conselho para garantir a segurança da população.

Estão previstas 675 diligências em obras e serviços de Engenharia, Agronomia e Geociências. A operação contará com 16 agentes fiscais e contemplará 19 cidades: Mogi das Cruzes, Guarulhos, Mairiporã, Santa Isabel, Arujá, Poá, Suzano, Ferraz de Vasconcelos, Itaquaquecetuba, Guararema, Biritiba Mirim, Salesópolis, São Caetano do Sul, São Bernardo do Campo, Diadema, Santo André, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra.

As atividades terão como foco: arborização urbana e iluminação pública, empresas sem registro e responsáveis técnicos, condomínios, denúncias, obras em execução e demandas das Comissões Auxiliares de Fiscalização (CAF) do Crea-SP.

“Iniciamos o ano com o objetivo de melhorar ainda mais nossos resultados com ações que impactem positivamente toda a sociedade e garantem a presença do profissional no mercado de trabalho”, afirma o presidente do Crea-SP, Eng. Vinicius Marchese.

Em 2021,?o Conselho bateu recorde histórico após alcançar a marca de 292 mil ações fiscalizatórias em todo estado de São Paulo. O resultado fez com que a autarquia aumentasse em?900% no número de ações de fiscalização entre 2015 e 2021.

O?crescimento?se deve, principalmente, ao uso das tecnologias para apoio às atividades, com pesquisas e apurações remotas, antes dos agentes fiscais irem a campo e?à adoção do modelo das forças-tarefas no Estado. Em 2022, o objetivo é chegar a 400 mil ações fiscalizatórias.

Sobre o Crea-SP?- Instalada há 87 anos, a autarquia federal é responsável pela fiscalização, controle, orientação e aprimoramento do exercício e das atividades profissionais nas áreas da Engenharia, Agronomia e Geociências. O Crea-SP está presente nos 645 municípios do Estado, conta com cerca de 350 mil profissionais registrados e 95 mil empresas registradas.?