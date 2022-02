Prefeitura recebe representantes do BNDES para viabilizar a construção do novo hospital da criança

Nesta terça-feira (22) a Prefeitura recebeu a visita de uma equipe do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), bem como do Consórcio Houer, para discutir o desenvolvimento do projeto de estruturação do novo Hospital da Criança de Guarulhos (HCGRU).

O encontro ocorreu no auditório do Paço Municipal, onde os representantes realizaram apresentação parcial do estudo referente à modelagem econômico-financeira da parceria público-privada. No período da tarde houve uma discussão sobre o desenho do modelo para possíveis adequações, além de visita técnica às atuais instalações do Hospital Municipal da Criança e do Adolescente (HMCA).

O prefeito Guti, bem como o secretário de Governo, Edmilson Americano, o secretário da Saúde, Ricardo Rui, acompanhado do secretário-adjunto Michael Rodrigues, e a equipe de Saúde estiveram presentes, assim como a diretora do Departamento de Incentivos a Parcerias Públicas e Privadas, Renata Dutra.

“Esse é um projeto vital para Guarulhos, literalmente. A gente sabe o quanto isso vai impactar na saúde municipal. Faremos um hospital modelo aqui. Então, quero agradecer a todos os parceiros que estão nessa empreitada conosco. Não é um projeto rápido, fácil, mas sempre que há complexidade e esforços o resultado é grandioso”, afirmou o prefeito Guti.

Na quarta-feira (23) haverá mais uma reunião para esclarecimento de dúvidas, simulações e decisão do cenário adequado para o prosseguimento do projeto. “É sempre bom termos a visão do que já existe e do que queremos atingir. Já estamos fazendo várias mudanças em relação ao hospital atual”, informou a representante do BNDES, Camila Lima.

A expectativa é que o HCGRU, que será construído no Parque Santo Agostinho, próximo à praça Oito de Dezembro, ao Terminal Taboão e à Linha 13-Jade da CPTM , seja entregue no final de 2024.

Foto: Fabio Nunes Teixeira/PMG