Curso híbrido Escola Lixo Zero abre inscrições para professores de Guarulhos

Professores de escolas públicas e particulares de Guarulhos que desejam implantar a coleta seletiva em seus estabelecimentos de ensino rumo à sustentabilidade têm até o dia 30 de março para realizar inscrições gratuitas no curso híbrido Escola Lixo Zero, por meio do link https://forms.gle/96b1XFemXWq2vLe17.

Com um total de 30 horas, o conteúdo disponibilizado pela Prefeitura objetiva orientar os participantes sobre a prática do consumo responsável, aliada à correta separação e destinação dos diferentes tipos de resíduos sólidos produzidos em ambiente escolar. O programa será disponibilizado de forma online (12 horas) a partir de 3 de março na plataforma Google EAD Cidadão. O restante da carga horária será complementado com visitas monitoradas à Área Educacional de Compostagem e ao Núcleo de Agricultura Urbana de Guarulhos, ao Ecoponto Vila Galvão e a uma das cooperativas de catadores do município.

A iniciativa do Departamento de Limpeza Urbano (Delurb) da Secretaria de Serviços Públicos (SSP) conta com o apoio da Escola de Administração Pública (Esap), da Secretaria de Gestão, do Departamento de Informática e Telecomunicações da Prefeitura e da ONG Espaço Urbano – Projeto Recicla Guarulhos.

Lançamento

O lançamento do curso híbrido Escola Lixo Zero será realizado na quinta-feira (3), às 9h, no Salão de Artes do Adamastor (avenida Monteiro Lobato, 734, Centro). As inscrições podem ser feitas pelo link https://forms.gle/pHPfeMPH236oaBJw5.

Estão confirmadas as presenças de Rodrigo Sabatini, presidente do Instituto Lixo Zero Brasil, de Germano Guttler, professor da Universidade do Estado de Santa Catarina e idealizador do método Lages de Compostagem, e de um representante da ONG Espaço Urbano.