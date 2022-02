Taboão recebe Procon Itinerante nesta quarta-feira

A Van Procon Itinerante atenderá a população do Taboão nesta quarta-feira (23), das 10h às 16h, na praça Oito de Dezembro. O veículo do órgão de defesa e proteção do consumidor presta todos os serviços oferecidos nas três unidades fixas do Procon Guarulhos.

O morador daquele bairro terá a possibilidade de abrir reclamações, buscar orientações gerais sobre seus direitos como consumidor e desbloquear a Nota Fiscal Paulista. Os funcionários do órgão também irão fiscalizar o comércio da região.

O veículo é equipado com cinco mesas, uma delas para atendimento na parte interna e as demais na área externa, cadeiras, computadores, ar-condicionado e gerador próprio. Ele foi adquirido com recursos de multas aplicadas aos maus fornecedores, sem qualquer custo aos cofres públicos.

O uso de máscara é obrigatório na unidade volante, que disponibiliza também álcool em gel para higienização.

O Procon Guarulhos também atende pelo site procon.guarulhos.sp.gov.br e pelo Disque-Denúncia 151.

Atendimentos presenciais

Procon Central: rua Sete de Setembro, 164, Centro

Procon São João:rua Mesquita, 161, Jardim São João. Telefone: 2408-4315.

Procon Pimentas: estrada do Capão Bonito, 53, Conjunto Marcos Freire (prédio do CIC). Telefone: 2484-1070.