Orquestras de Guarulhos abrem temporada com espetáculo de Gustav Mahler no Teatro Adamastor

Para marcar a abertura da Temporada 2022 das orquestras de Guarulhos, mais de cem instrumentistas da Gru Sinfônica e da Orquestra Jovem sobem juntos ao palco do Teatro Adamastor em grande encontro que acontece no próximo domingo (27), às 17h. Os ingressos gratuitos estão disponíveis para retirada no site http://orquestrasdeguarulhos.com/. Iniciativa da Secretaria de Cultura, o espetáculo também será transmitido pelas redes sociais das orquestras no YouTube e no Facebook.

Sob regência do maestro Emiliano Patarra, o concerto apresenta uma das obras-primas da música, a Sinfonia nº 1 de Gustav Mahler. Composta entre o final de 1887 e início de 1888, quando Mahler era o segundo maestro na Ópera de Leipzig, na Alemanha, a icônica Sinfonia nº 1 estreou na Sala de Concertos de Vigadó, em Budapeste, em 1889.

Mahler é considerado um dos herdeiros do legado de Beethoven na passagem do romantismo para a modernidade. Em sua obra, texto e música se estimulam mutuamente, elevando o status da música instrumental. “A Sinfonia nº 1 foi composta para ser executada por um grande contingente de músicos e, por isso, o encontro de instrumentistas das duas orquestras dará a exata dimensão da obra composta pelo checo-austríaco”, enfatiza Patarra.

O regente explica ainda que a execução de uma sinfonia de Mahler se aproxima do pleno domínio da atividade de orquestra, o que permite ao público desfrutar plenamente da sonoridade desse grande conjunto. Quase como uma trilha sonora, em que não se vê o filme, a narrativa é construída com inúmeros estímulos, o que torna possível, ao público, criar seu próprio enredo. Seu final vibrante e enérgico traduz o modo triunfante com o qual as orquestras de Guarulhos abrem sua temporada.

Temporada 2022

A Temporada 2022 das Orquestras de Guarulhos gira em torno do tema Encontros. Nesse sentido, tal qual o encontro dos instrumentistas da Orquestra Jovem e da Gru Sinfônica que acontece no próximo domingo, os espetáculos que serão apresentados ao longo do ano celebram a possibilidade do encontro de diferentes linguagens, artistas, músicos, compositores, regentes e público, envolvidos em apresentações únicas, tocantes e inusitadas.

Além disso, a retomada dos encontros com a presença do público e a exibição dos espetáculos de forma digital também são formas de enfatizar o tema da temporada.

Protocolos de segurança

Conforme o decreto municipal 38.788, de 18 de fevereiro de 2022, é obrigatória a apresentação do comprovante vacinal de imunização, com no mínimo das duas doses da vacina contra a covid-19, além do atendimento a todos os protocolos sanitários vigentes, bem como observação da lotação do espaço, que deverá respeitar o limite de 70% da capacidade máxima permitida no local.

Para saber mais sobre a programação de eventos culturais da cidade acesse https://www.guarulhos.sp.gov.br/agendacultural.

Serviço

Orquestra Jovem e Gru Sinfônica apresentam a Sinfonia nº 1, de Gustav Mahler

Data: domingo, 27 de fevereiro

Horário: 19h

Teatro Adamastor – avenida Monteiro Lobato, 734, Macedo

Ingressos gratuitos no site http://orquestrasdeguarulhos.com/

Transmissão pelas redes sociais das orquestras de Guarulhos:

YouTube: https://youtu.be/XkXDrEhz7To

Facebook: www.facebook.com/ojmguarulhos/