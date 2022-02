Covid: comprovante de vacinação não significa estar livre da contaminação ou da transmissão

A convidada desta terça-feira (22) do HOJE TV, apresentado pelo jornalista Maurício Siqueira, foi a psicóloga transpessoal, Nick Coral. Segundo ela, apenas ter o comprovante de vacinação não significa que a pessoa que tomou duas ou até três doses do imunizante não possa pegar covid-19 e até mesmo passar para outras pessoas.

Nick explicou que, como uma psicóloga transpessoal, vê que isso afeta a mentalidade, o pensamento, o raciocínio e a ideia do que é lógico para as pessoas. “Essa situação é uma falta de segurança muito grande, um desequilíbrio porque as pessoas questionam até que ponto elas realmente já não estão contaminadas? É verdade que a pessoa pode tomar todas as doses, se contaminar e estar transmitindo. Então, acredito que é um momento muito difícil para todos”, disse ela.

De acordo com a psicóloga, esse é um momento delicado e difícil no geral, inclusive para as autoridades saberem se suas regras, que estão sendo aplicadas, estão certas. Para ela, as pessoas são obrigadas a cumprirem regras, como a utilização das máscaras. “Já ocorreu comigo, esqueci a máscara no carro e entrei no local, as pessoas me repudiaram. Pedi desculpas, fui pegá-la e coloquei. Por isso é melhor nos prevenirmos”, encerrou.

